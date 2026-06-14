ജർമ്മനിയെ ഞെട്ടിച്ച് അരങ്ങേറ്റക്കാരായ ക്യൂറസാവോ; ഇരുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ സമനില ഗോൾ നേടി വിസ്മയമായി കരീബിയൻ കരുത്ത്

By  Metro Desk Jun 14, 2026, 23:03 IST
SP

ഹൂസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഇ പോരാട്ടത്തിൽ വൻ അട്ടിമറി ഭീഷണിയുമായി ലോകകപ്പിലെ കന്നിപ്പൂരം കളിക്കുന്ന ക്യൂറസാവോ. ശക്തരായ ജർമ്മനിക്കെതിരെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ സമനില ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് ക്യൂറസാവോ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഹൂസ്റ്റണിലെ എൻആർജി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇരുടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി ഒപ്പത്തിനൊപ്പം (1-1) നിൽക്കുകയാണ്.

​മത്സരത്തിന്റെ അഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ഫെലിക്സ് എൻമേച്ചയിലൂടെ ഗോൾ നേടി നാല് വട്ട ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി പതിവ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ 82-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ക്യൂറസാവോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. മികച്ച പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിലൂടെ ജർമ്മൻ പ്രതിരോധത്തെ വിറപ്പിച്ച അവർ, 20-ാം മിനിറ്റിൽ ലിവാനോ കൊമെനെൻസിയയിലൂടെ ചരിത്ര സമനില ഗോൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ക്യൂറസാവോയുടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ കൂടിയാണിത്.

​ഡച്ച് ശൈലിയിലുള്ള മികച്ച പാസിംഗ് ഗെയിമിലൂടെ ജർമ്മൻ വമ്പന്മാരെ നിലയുറപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയാണ് ഈ കൊച്ചു രാജ്യം ലോകകപ്പ് അരങ്ങേറ്റം ഗംഭീരമാക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ മുൻ ചാമ്പ്യന്മാർക്കെതിരെ ക്യൂറസാവോ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഈ പോരാട്ടവീര്യം ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

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