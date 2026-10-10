ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് സസ്പെൻഷൻ: പോർച്ചുഗൽ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ കടുത്ത നടപടി
യുവേഫ നേഷൻസ് ലീഗിനിടെ കോച്ച് ജോർജ് ജീസസുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് ദേശീയ ടീം ക്യാംപ് വിട്ട ഇതിഹാസ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് താത്കാലിക വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി പോർച്ചുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ (എഫ്പിഎഫ്). ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ വിലക്ക് കാലാവധി ഫെഡറേഷൻ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. താരത്തിനെതിരേ അച്ചടക്ക സമിതിയുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഒക്റ്റോബർ ഏഴിനു നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കെതിരേ ഔദ്യോഗികമായി അച്ചടക്ക നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവസാന ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പ്രാഥമികമായി സസ്പെൻഷനിലായിരിക്കും- എഫ്പിഎഫ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഇതിനകം തന്നെ വിലക്ക് നേരിടുകയാണെന്നും അതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിയെന്നും ഫെഡറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
നേഷൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ നോർവെയ്ക്കെതിരേ പോർച്ചുഗൽ 2-1ന് വിജയിച്ച മത്സരത്തിൽ തന്നെ സൈഡ് ബെഞ്ചിലിരുത്തിയ പരിശീലകൻ ജോർജ് ജീസസിന്റെ നടപടിയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ പകരക്കാരനായി കളിപ്പിക്കാമെന്ന് കോച്ച് വാക്കു നൽകിയിരുന്നതായാണ് റൊണാൾഡോ പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ച് വാംഅപ്പ് ചെയ്ത ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ ജീസസ് കളത്തിൽ ഇറക്കിയിരുന്നില്ല.
തന്നെ കളിപ്പിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാമെന്ന വാക്കും ജീസസ് ലംഘിച്ചതായും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ആരോപിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്ഷുഭിതനായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഡെൻമാർക്കുമായുള്ള മത്സരത്തിന് മുൻപ് പോർച്ചുഗൽ ടീമിന്റെ പരിശീലന ക്യാംപ് വിടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആയിരത്തിലേറെ വാക്കുകളുള്ള വിശദീകരണ കുറിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച സിആർ7 തന്റെ ഭാഗത്ത് പിഴവ് സംഭവിച്ചതായും എന്തു ശിക്ഷ നൽകിയാലും സ്വീകരിക്കാൻ തയാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ മറ്റേതൊരു താരത്തെയും പോലെ മാത്രമാണെന്നും പോർച്ചുഗീസ് ടീമിനെ മികച്ചതാക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നുമായിരുന്നു ജീസസിന്റെ പ്രതികരണം.
പോർട്ടുഗീസ് ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷന്റെ അച്ചടക്ക നിയമ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് ആറു മാസത്തെ ശിക്ഷയും പിഴയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച താരമായ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ തനിക്കു പറ്റിയ പിഴവ് സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ശിക്ഷയിൽ ഇളവുണ്ടായാൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല. എങ്കിലും അതു സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു വ്യക്തതയും ഇതുവരെ ഫുട്ബോൾ വൃത്തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.