കുറാസാവോയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് തകർന്നു; ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് E പോരാട്ടത്തിൽ ജർമ്മനിക്ക് വമ്പൻ ജയം
ഹൂസ്റ്റൺ: ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പ് E-ലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തകർപ്പൻ വിജയവുമായി മുൻ ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായ ജർമ്മനി. ലോകകപ്പ് വേദിയിലെ നവാഗതരായ കുറാസാവോയെ ഒന്നിനെതിരെ ഏഴ് ഗോളുകൾക്കാണ് (7-1) ജർമ്മനി തകർത്തത്. കളിയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ജർമ്മനിയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കുറാസാവോ മികച്ച ചെറുത്തുനിൽപ്പ് നടത്തിയെങ്കിലും, പിന്നീട് മത്സരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ജർമ്മൻ പട ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
മത്സരത്തിന്റെ ആറാം മിനിറ്റിൽ ഫെലിക്സ് നമേച്ചയിലൂടെ ജർമ്മനിയാണ് ആദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. എന്നാൽ 20-ാം മിനിറ്റിൽ ലിവാനോ കോമനെൻസിയയിലൂടെ കുറാസാവോ ഗോൾ മടക്കി ജർമ്മനിയെ അമ്പരപ്പിച്ചു. കുറാസാവോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ലോകകപ്പ് ഗോൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
തുടർന്ന് ആക്രമിച്ച് കളിച്ച ജർമ്മനിക്കായി 37-ാം മിനിറ്റിൽ നിക്കോ ഷ്ലോട്ടർബെക്കും, ആദ്യ പകുതിയുടെ അധിക സമയത്ത് (45+4') പെനാൽറ്റിയിലൂടെ കൈ ഹാവെർട്സും ഗോൾ നേടിയതോടെ ഒന്നാം പകുതിയിൽ ജർമ്മനി 3-1 ന് മുന്നിലെത്തി.
രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജർമ്മനിയുടെ ഗോൾമഴയാണ് ഹൂസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. 46-ാം മിനിറ്റിൽ ജമാൽ മുസിയാല, 67-ാം മിനിറ്റിൽ നഥാനിയൽ ബ്രൗൺ, 77-ാം മിനിറ്റിൽ ഡെനിസ് ഉണ്ടാവ് എന്നിവർ ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഒടുവിൽ 87-ാം മിനിറ്റിൽ കൈ ഹാവെർട്സ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഗോളും പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ ജർമ്മനിയുടെ വിജയം 7-1 എന്ന കൂറ്റൻ സ്കോറിലായി. അട്ടിമറി സ്വപ്നങ്ങളുമായെത്തിയ കുറാസാവോയ്ക്ക് ജർമ്മനിയുടെ പരിചയസമ്പത്തിന് മുന്നിൽ പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു.