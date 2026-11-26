ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയമത്തിനെതിരെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം; അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തിരിച്ചടിയെന്ന് വിമർശനം
ഓസ്ട്രേലിയ നടപ്പാക്കിയ പുതിയ ഓൺലൈൻ സുരക്ഷാ നിയമത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണകൂടം. നിയമം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും അമേരിക്കൻ സാങ്കേതിക കമ്പനികൾക്ക് വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും യുഎസ് ആരോപിച്ചു.
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ദോഷകരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തടയാൻ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് കെയർ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിയമം ലംഘിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ആഗോള വരുമാനത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ പിഴ ചുമത്താനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്കെതിരെ അനുപാതവിരുദ്ധമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ ഡേവിഡ് ബ്രാറ്റ് പ്രതികരിച്ചു. നിയമത്തിലെ ‘ദോഷകരമായ ഉള്ളടക്കം’ എന്നതിന്റെ നിർവചനം വ്യക്തതയില്ലാത്തതാണെന്നും പിഴ ഭയന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾ നിയമപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോലും നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
അതേസമയം, കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെയും ഓൺലൈൻ അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയാണ് നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി അൽബനീസിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രി അനിക വെൽസും വ്യക്തമാക്കി.
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫീഡുകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സൗകര്യം, സ്വകാര്യതാ സംരക്ഷണം, ഹാനികരമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടികൾ എന്നിവയും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിയമത്തെച്ചൊല്ലി അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം കൂടുതൽ ശക്തമാകുകയാണ്.
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