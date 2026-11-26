ചക്കക്കൊമ്പൻ ആരോഗ്യവാനെന്ന് വനംവകുപ്പ്; രണ്ടാം ദിനം ദൗത്യം പുനരാരംഭിച്ചു
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാലിൽ ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഭീതിപരത്തുന്ന കാട്ടാന ചക്കക്കൊമ്പനെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം രണ്ടാം ദിവസവും തുടരുന്നു. ആന പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ ആദ്യദിന ദൗത്യം വിജയിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് ദൗത്യസംഘം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചത്.
ചെമ്പകത്തൊഴുത്തുകുടി സെറ്റിൽമെന്റിന് സമീപമാണ് ചക്കക്കൊമ്പനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഡ്രോണുകളുടെയും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സഹായത്തോടെ ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്.
ആദ്യദിവസം നൽകിയ മയക്കുമരുന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആന കാട്ടിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും മൂടൽമഞ്ഞും ദൗത്യത്തിന് തടസ്സമായി.
കുങ്കിയാനകളായ വിക്രം, ഭരത് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തുടർനടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. ചക്കക്കൊമ്പനെ മയക്കി റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം വനത്തിൽത്തന്നെ തുറന്നുവിടാനാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം