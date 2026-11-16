യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുമായി സഹകരിക്കാൻ കാനഡ തയ്യാറായേക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി
അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കാനഡ തയ്യാറായേക്കുമെന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണി വ്യക്തമാക്കി. ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (APEC) ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി കംബോഡിയയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അമേരിക്കയുടെ വ്യാപാര നടപടികൾ കാരണം വടക്കേ അമേരിക്കൻ വാഹന വിപണിയിലെ സംയോജനം കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വാഹന നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ കാനഡയിലുണ്ടെന്നും കാർണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണിയിൽ അവരുടെ സേവനം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ചൈനീസ് നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അവസരങ്ങൾ കാനഡ തേടും.
ചൈനീസ് നിക്ഷേപത്തെ അമേരിക്കയുമായുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമായല്ല (leverage) കാണുന്നതെന്നും, മറിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള സ്വാഭാവിക പ്രതികരണം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും കാനഡ മുന്നോട്ടുതന്നെ പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി താൻ വിശദമായി സംസാരിച്ചതായും പുതിയ വ്യാപാര കരാറിലേക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാർണി വ്യക്തമാക്കി.
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