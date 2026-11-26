തെളിവുകളില്ലാത്ത ഇസ്രയേൽ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ പലസ്തീൻ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടു; യുഎൻ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നിർണായക വിധി
ഗസ്സയിലെ യുഎൻ അഭയാർഥി ഏജൻസിയായ യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎ (UNRWA) പലസ്തീൻ ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് യുഎൻ ട്രൈബ്യൂണൽ. ഇസ്രയേൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മതിയായ തെളിവുകളില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നിർണായക വിധി.
2024 ജനുവരിയിലാണ് ഹമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇസ്രയേലിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ഒൻപത് യുഎൻ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. ഇസ്രയേൽ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെയും ആരോപണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നടപടി.
എന്നാൽ, ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് മതിയായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് ട്രൈബ്യൂണൽ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇസ്രയേൽ നൽകിയ വിവരങ്ങൾക്ക് പരിമിതമായ തെളിവുമൂല്യവും വിശ്വാസ്യതയുമാണുള്ളതെന്നും വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
അബു അവാദ് എന്ന മുൻ ജീവനക്കാരന്റെ ഹർജിയിലാണ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ യുഎൻആർഡബ്ല്യുഎയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ തുകയും മാനസിക നഷ്ടപരിഹാരമായി 5,000 ഡോളറും നൽകാൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടു.
അതേസമയം, അബു അവാദിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ട്രൈബ്യൂണലിന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ, പിരിച്ചുവിടൽ ന്യായീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ ഏജൻസി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വിധി വ്യക്തമാക്കി.
യുഎൻ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടി ഏജൻസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക നിലയെയും ബാധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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