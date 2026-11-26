ഹസീനയുടെ മടക്കം; ബംഗ്ലാദേശിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി, 108 ബിഎസ്ജി പ്ലാറ്റൂണുകളെ വിന്യസിച്ചു
ധാക്ക: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള മടക്ക പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. അതിർത്തി സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഹസീനയുടെ മടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 108 പ്ലാറ്റൂൺ അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേനയെയാണ് (ബിജിബി) വിന്യസിച്ചത്. ഹസീനയുടെ ജന്മനാടായ ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ മാത്രം 56 പ്ലാറ്റൂണുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ധാക്കയിൽ 18, നാരായൺഗഞ്ചിൽ ആറ്, ഗാസിപൂരിൽ 18, മൈമെൻസിങ്ങിൽ രണ്ട്, ചാറ്റോഗ്രാമിൽ മൂന്ന്, കോക്സ് ബസാറിൽ ഒന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് വിന്യാസങ്ങൾ.
2024 ഓഗസ്റ്റിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് അധികാരത്തിൽനിന്ന് പുറത്തായ ഹസീന നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഡിസംബർ 16ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് പദ്ധതിയെന്ന് അവരുടെ വക്താവ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഹസീന മടങ്ങിയെത്തിയാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയോട് ഹസീനയെ കൈമാറണമെന്നും ധാക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹസീനയുടെ മടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അക്രമസംഭവങ്ങളും തീവെപ്പുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ക്രമസമാധാന നില നിലനിർത്താനുമാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ വിന്യാസം ശക്തമാക്കിയത്.
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