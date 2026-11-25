ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം വരെ തീരുവ; ചൈനയ്ക്ക് 40 ശതമാനം വരെ അധിക നികുതി നിർദേശിച്ച് അമേരിക്ക
വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 25 ശതമാനം വരെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ചുമത്താൻ നിർദേശവുമായി അമേരിക്ക. ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 40 ശതമാനം വരെ തീരുവ ഏർപ്പെടുത്താനും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പദ്ധതിയിടുന്നു.
കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, മലേഷ്യ, തായ്വാൻ, തായ്ലൻഡ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യക്കൊപ്പം പുതിയ തീരുവ നിർദേശത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിലെ അമിതശേഷിയും സർക്കാർ സബ്സിഡികളും അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുവെന്നാണ് യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആരോപണം.
ചൈനയ്ക്കെതിരെ 20 ശതമാനം അധിക തീരുവയാണ് പ്രധാനമായും നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള ചില തീരുവകൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 40 ശതമാനത്തിലധികമാകാം. ചൈനയുമായുള്ള വ്യാപാര ധാരണ തകരുകയാണെങ്കിൽ തീരുവ 40 ശതമാനമായി ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപാര കരാർ അന്തിമമായാൽ തീരുവ 17 ശതമാനമായി നിശ്ചയിക്കാമെന്നും കരാർ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ 25 ശതമാനം വരെ ഉയർത്താമെന്നുമാണ് നിർദേശം.
അതേസമയം, തീരുവകൾ ഉടൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ല. പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടലും തുടർനടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം. 2027 ജനുവരിയോടെ പുതിയ തീരുവകൾ നടപ്പിലായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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