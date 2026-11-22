‘ട്രംപ്-ക്ലാസ്’ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കായുള്ള അമേരിക്കൻ നീക്കം നാവികസേനയുടെ ചെലവ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്
വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുതിയ ‘ട്രംപ്-ക്ലാസ്’ (Trump-class) യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള യുഎസ് നീക്കം പുതിയ നാവിക വ്യൂഹത്തിന്റെ ചെലവ് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായി കോൺഗ്രഷണൽ ബജറ്റ് ഓഫീസ് (CBO) റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പുതിയ കപ്പലുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നാവികസേന കണക്കാക്കിയ തുക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തവിധം കുറവാണെന്ന് സിബിഒ (CBO) പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അടുത്ത 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാവികസേന വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി പ്രതിവർഷം ശരാശരി 54 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവ് വരുമെന്നും, അതിൽ ട്രംപ്-ക്ലാസ് യുദ്ധക്കപ്പൽ പദ്ധതിക്ക് മാത്രം ഏകദേശം 275 ബില്യൺ ഡോളർ ചെലവാകുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഈ ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ കപ്പലായ ‘യുഎസ്എസ് ഡിഫയന്റിന്’ (USS Defiant) മാത്രം 23 ബില്യൺ ഡോളറോളം ചെലവ് വന്നേക്കാമെന്നും തുടർന്നുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് ശരാശരി 18 ബില്യൺ ഡോളർ വീതം വേണ്ടിവരുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതേസമയം, ഇറാനുമായുള്ള സംഘർഷവും പശ്ചിമേഷ്യ, ഇന്തോ-പസഫിക്, നാറ്റോ മേഖലകളിലെ സൈനിക വിന്യാസവും അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ ശേഷിയെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാവികസേനാ മേധാവിയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അധിക കപ്പലുകൾ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നാവികസേനയുടെ പ്രവർത്തനം അമിതഭാരത്തിലാണെന്നും, ഇതിനിടയിലാണ് ഭീമമായ ചെലവ് വരുന്ന ആണവോർജ്ജ യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും ദി ഗാർഡിയൻ (The Guardian) ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
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