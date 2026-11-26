തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ശുചിമുറിയിലെ മരണം; മൃതദേഹം ഒന്നര ദിവസത്തിലേറെ കിടന്നു, ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വാദം പൊളിയുന്നു
തൃശൂർ: തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ശുചിമുറിയിൽ രോഗിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ചോദ്യം ചെയ്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒന്നര ദിവസത്തിലേറെ മുമ്പ് മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതോടെ ശുചിമുറി ദിവസവും വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നുവെന്ന ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വാദം സംശയത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.
പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ സ്വദേശിയായ മാക്കുട്ടി റാവുത്തർ (77) ആണ് മരിച്ചത്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് നവംബർ 16നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കൂട്ടിരിപ്പുകാരില്ലാതെയാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
നവംബർ 19ന് രാത്രി ഒൻപതോടെ മെഡിസിൻ വാർഡിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായി. തുടർന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നവംബർ 21നാണ് വാർഡിനോട് ചേർന്നുള്ള ശുചിമുറിയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ശുചിമുറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പരിശോധനയ്ക്ക് 36 മുതൽ 72 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതേസമയം, മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിന് തലേദിവസവും ശുചിമുറി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നുവെന്നാണ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ വിശദീകരണം. ജീവനക്കാരും ശുചിമുറി വൃത്തിയാക്കിയെന്നാണ് അറിയിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. എന്നാൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ ഈ വിശദീകരണത്തിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്.
സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ നിയോഗിക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. സംഭവത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വീഴ്ചകൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
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