അമേരിക്കയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആണവായുധ ശേഖരം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ
പ്യോങ്യാങ്: രാജ്യത്തിന്റെ ആണവായുധ ശേഷി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉൻ. അമേരിക്കയുമായി നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കിടെയാണ് ആണവായുധ ശേഖരം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള നിലപാട് കിം ആവർത്തിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച രാജ്യത്തെ ആണവ സാമഗ്രി ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആണവ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലും കിം സന്ദർശനം നടത്തി. ആണവായുധ നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനശേഷി ക്രമാനുഗതമായി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചതായി ഉത്തരകൊറിയൻ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ കെസിഎൻഎ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ആണവായുധങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവയുടെ വിന്യാസത്തിനും കിം ഊന്നൽ നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെ ആണവശക്തി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം മാറ്റാനാകാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉത്തരകൊറിയയുമായി ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഏഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ കിമ്മുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള സാധ്യതയും ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തരകൊറിയ ഇതിന് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചില്ല.
2019ൽ ട്രംപും കിമ്മും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ ഉത്തരകൊറിയ ആണവപദ്ധതികൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവനിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കാതെ ചർച്ചകൾ സാധ്യമല്ലെന്ന സൂചനയും കിം നേരത്തെ നൽകിയിരുന്നു.
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