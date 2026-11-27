ചപ്പുചവറുകളില്ലാത്ത ശബരിമല; ഇത്തവണ സന്നിധാനത്ത് ശുചിത്വത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ
ശബരിമല: ഇക്കുറി ശബരിമലയ്ക്കു പോയവർ, മുൻപ് പോയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് – വഴിയരികിൽ ചപ്പുചവറൊന്നും കാര്യമായി കാണുന്നില്ല. ഇത്തവണത്തെ തീർഥാടനകാലത്തു ശബരിമലയിലെയും പരിസരത്തെയും ശുചിത്വത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായെന്നാണു ദേവസ്വം അധികൃതരും തീർഥാടകരും പറയുന്നത്.
‘എങ്ങും മാലിന്യം കാണാനില്ല. ശുചിമുറികളെല്ലാം അപ്പപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു. പരിസരമാകെ വൃത്തിയുള്ളതാണ്. നല്ല മാറ്റമാണ്,’ കഴിഞ്ഞ 37 വർഷമായി മല കയറുന്ന മാവേലിക്കര സ്വദേശി ജി. പീതാംബരൻ പറഞ്ഞു. ഒൻപതു വർഷമായി ദർശനത്തിനെത്തുന്ന തമിഴ്നാട് കരൂർ സ്വദേശി സഞ്ജയും ഇതേ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചു.
ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികളുടെയും സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും എണ്ണം കൂട്ടിയതാണു ഈ മാറ്റത്തിനു പ്രധാന കാരണമെന്നു ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ പി.എസ്. ശാന്തകുമാർ പറഞ്ഞു. ‘ശുചീകരണം താമസമില്ലാതെ നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ദേവസ്വം വർക്ക്സ് വകുപ്പിനു കീഴിൽ 25 സാനിറ്റേഷൻ സൂപ്പർവൈസർമാരെ നിയമിച്ചു,’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപു നടത്തിയ വലിയ ശുചീകരണയജ്ഞവും നിർണായകമായി. സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 200 തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്ത് ഏകദേശം 1.25 ടൺ മാലിന്യം നീക്കി. ഇതിൽ 150 പേരെ ശുചിമുറികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ മാത്രമാണു നിയോഗിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ താഴത്തെ മുറ്റം വൃത്തിയാക്കാൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ റൈഡ്-ഓൺ ഫ്ലോർ സ്ക്രബർ ബഗ്ഗിയും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശുചിമുറികളുടെ നടത്തിപ്പ് ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചതോടെ കൂടുതൽ പ്രഫഷണൽ സമീപനം വന്നു. യൂണിഫോമിട്ട തൊഴിലാളികൾ ചിട്ടയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രവർത്തനരീതി പോലെയാണ്. വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യവും ദുർഗന്ധവും അപൂർവമായി. ദേവസ്വം ബോർഡും വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും തമ്മിൽ ഏകോപനം മെച്ചപ്പെട്ടതും ശുചീകരണത്തിനു ഗുണം ചെയ്തു.
ശുചീകരണയജ്ഞത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം മണ്ഡലപൂജയ്ക്കുശേഷം അടുത്ത മാസം നട അടച്ചിടുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിപുലമായി നടത്താനാണു പദ്ധതി. രണ്ടു മാസത്തിലേറെ നീളുന്ന വാർഷിക തീർഥാടനകാലം നവംബർ 17നാണു തുടങ്ങിയത്.GGoogle-ൽ Metro Journal വാർത്തകൾ ആദ്യം കാണാൻഒരു ടാപ്പ്: Preferred source ആയി ⭐ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ➜
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