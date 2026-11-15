സ്വർണവില ഇന്ന് (15 നവംബർ 2026): മാറ്റമില്ല; ഒരു പവന് ₹1,00,920
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലയിൽ തുടരുന്നു. ഒരു പവന് ₹1,00,920, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,615.
- വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
- ഒരു പവൻ (22K): ₹1,00,920
- ഒരു ഗ്രാം: ₹12,615
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലയിൽ തുടരുന്നു. ഒരു പവന് ₹1,00,920, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹12,615.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹1,00,920 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,05,280 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹4,360 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,08,120 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹7,200 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹1,00,920.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും രൂപയുടെ മൂല്യവും അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസവും സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹12,615
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹1,00,920
|10 ഗ്രാം
|₹1,26,150
|10 പവൻ
|₹10,09,200
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 15 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം