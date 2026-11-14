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അയോധ്യയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ; പ്രതിവാര സർവീസിന് റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതി

By Metro Journal Team · 14 Nov 2026, 09:18 PM
Train - അയോധ്യയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ; പ്രതിവാര സർവീസിന് റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതി

ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ അയോധ്യയെയും നേപ്പാളിലെ ജനക്പൂർ ധാമിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പ്രതിവാര ട്രെയിൻ സർവീസിന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകി. ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ അയോധ്യയെയും സീതാദേവിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായി കരുതപ്പെടുന്ന ജനക്പൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ സർവീസ് ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും തീർത്ഥാടകർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാകും.

​സർവീസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ:

​സമയക്രമം:

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നേപ്പാളിലെ ജനക്പൂർ ധാമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിൻ, തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ അയോധ്യ കന്റോൺമെന്റിൽ (Ayodhya Cantt.) നിന്ന് മടക്കയാത്ര നടത്തും.

​പ്രധാന സ്റ്റോപ്പുകൾ:

ജയനഗർ, മധുബനി, ശിശോ, സീതാമർഹി, റക്‌സോൾ, നർക്കട്ടിയാഗഞ്ച്, ഗോരഖ്പൂർ, ബസ്തി, മങ്കാപൂർ, അയോധ്യ ധാം എന്നിവയാണ് ട്രെയിനിന്റെ പ്രധാന വാണിജ്യ സ്റ്റോപ്പുകൾ.

​സാംസ്കാരികവും നയതന്ത്രപരവുമായ പ്രാധാന്യം:

അതിർത്തി കടന്നുള്ള റെയിൽ ഗതാഗതം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മതപരമായ വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ സൗഹൃദം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ഈ പുതിയ സർവീസ് നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

​ഇന്ത്യൻ, നേപ്പാൾ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് സർവീസിന് അന്തിമ രൂപമായത്. സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന കൃത്യമായ തീയതി ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.

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