സ്വർണവില ഇന്ന് (17 നവംബർ 2026): പവന് ₹560 കുറഞ്ഞു; ഒരു പവന് ₹99,760
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹560 കുറഞ്ഞ് ₹99,760 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹70 കുറഞ്ഞ് ₹12,470 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
- പവന് ₹560 കുറഞ്ഞു
- ഒരു പവൻ (22K): ₹99,760
- ഒരു ഗ്രാം: ₹12,470
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹560 കുറഞ്ഞ് ₹99,760 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹70 കുറഞ്ഞ് ₹12,470 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹1,00,320 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,04,640 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹4,880 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,08,280 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹8,520 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹99,760.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും ഡോളർ–രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹12,470
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹99,760
|10 ഗ്രാം
|₹1,24,700
|10 പവൻ
|₹9,97,600
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 17 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം