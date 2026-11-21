സ്വർണവില ഇന്ന് (21 നവംബർ 2026): പവന് ₹360 കുറഞ്ഞു; ഒരു പവന് ₹91,720
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹360 കുറഞ്ഞ് ₹91,720 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹45 കുറഞ്ഞ് ₹11,465 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
- പവന് ₹360 കുറഞ്ഞു
- ഒരു പവൻ (22K): ₹91,720
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,465
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹360 കുറഞ്ഞ് ₹91,720 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹45 കുറഞ്ഞ് ₹11,465 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പവന് ₹92,080 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,00,920 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹9,200 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,05,880 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹14,160 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,720.
ആഗോള വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളും രൂപയുടെ മൂല്യവും അനുസരിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ദിവസവും സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ജ്വല്ലറികളിൽ ഈ അടിസ്ഥാന വിലയ്ക്കൊപ്പം പണിക്കൂലി, 3% ജിഎസ്ടി, ഹാൾമാർക്ക് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ചേരും; പണിക്കൂലി ഓരോ കടയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,465
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹91,720
|10 ഗ്രാം
|₹1,14,650
|10 പവൻ
|₹9,17,200
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 21 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം