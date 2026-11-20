സ്വർണവില ഇന്ന് (20 നവംബർ 2026): പവന് ₹3,760 കുറഞ്ഞു; ഒരു പവന് ₹92,080
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹3,760 കുറഞ്ഞ് ₹92,080 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹470 കുറഞ്ഞ് ₹11,510 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
- പവന് ₹3,760 കുറഞ്ഞു
- ഒരു പവൻ (22K): ₹92,080
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,510
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു പവന് ₹3,760 കുറഞ്ഞ് ₹92,080 ആയി. ഗ്രാമിന് ₹470 കുറഞ്ഞ് ₹11,510 ആണ് ഇന്നത്തെ വില.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹95,840 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,01,560 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹9,480 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,07,120 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹15,040 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹92,080.
ഡോളറിന്റെ മൂല്യം, അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണവില, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയാണ് ആഭ്യന്തര വിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,510
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹92,080
|10 ഗ്രാം
|₹1,15,100
|10 പവൻ
|₹9,20,800
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 20 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം