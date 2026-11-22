സ്വർണവില ഇന്ന് (22 നവംബർ 2026): മാറ്റമില്ല; ഒരു പവന് ₹91,720
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലയിൽ തുടരുന്നു. ഒരു പവന് ₹91,720, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,465.
- വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
- ഒരു പവൻ (22K): ₹91,720
- ഒരു ഗ്രാം: ₹11,465
കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിലയിൽ തുടരുന്നു. ഒരു പവന് ₹91,720, ഒരു ഗ്രാമിന് ₹11,465.
തലേദിവസം ഒരു പവന് ₹91,720 ആയിരുന്നു വില.
ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ₹1,00,920 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹9,200 കുറവ്; ഒരു മാസം മുമ്പ് ₹1,04,480 ആയിരുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് ₹12,760 കുറവ്.
നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതുവരെ പവന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില ₹1,07,080, കുറഞ്ഞ വില ₹91,720.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും ഡോളർ–രൂപ വിനിമയ നിരക്കുമാണ് കേരളത്തിലെ വിലയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്.
ആഭരണം വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലിയും 3% ജിഎസ്ടിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും നൽകേണ്ടിവരും.
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില (22 കാരറ്റ്)
|തൂക്കം
|വില
|1 ഗ്രാം
|₹11,465
|8 ഗ്രാം (1 പവൻ)
|₹91,720
|10 ഗ്രാം
|₹1,14,650
|10 പവൻ
|₹9,17,200
ഇന്ന് പകൽ വില വീണ്ടും മാറിയാൽ ഈ വാർത്തയിൽ പുതുക്കും. ഇന്നത്തെ വിലയും ഈ മാസത്തെ എല്ലാ വിലയും ഇവിടെ കാണാം. 22 നവംബർ 2026-ലെ സ്വർണവിലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ദിവസത്തിനിടയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, മുൻ ദിവസങ്ങളുമായുള്ള താരതമ്യം).
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം