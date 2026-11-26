2034ലെ ടി20 ലോകകപ്പ്: ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ യുഎസും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും; സംയുക്ത നീക്കത്തിന് സാധ്യത
2034ലെ പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പിന് സംയുക്ത ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ അമേരിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും രംഗത്തെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ (ഐസിസി) പരിഗണനയിൽ യുഎസ്–വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് സംയുക്ത ആതിഥേയത്വമാണ് മുൻപന്തിയിലുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
2034 ജൂലൈ 6 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെയാണ് ടി20 ലോകകപ്പിനായി ഐസിസി മത്സരജാലകം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ വേദി സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 2031 വരെയുള്ള പ്രധാന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകളുടെ വേദികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷമുള്ള മത്സരങ്ങളുടെ ആതിഥേയരെ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഐസിസിയുടെ നീക്കം.
2024ലെ ടി20 ലോകകപ്പിന് അമേരിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും സംയുക്തമായി ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അമേരിക്കയിൽ 16 മത്സരങ്ങളും കരീബിയൻ മേഖലയിൽ 39 മത്സരങ്ങളുമാണ് നടന്നത്. 2034ൽ വീണ്ടും സംയുക്ത ആതിഥേയത്വം ലഭിച്ചാൽ മത്സരങ്ങൾ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി കൂടുതൽ തുല്യമായി വിഭജിക്കാനാണ് ആലോചന.
അമേരിക്കയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ വളർച്ചയും 2028ലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതും യുഎസിന് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്. ടെക്സസ്, ഫ്ലോറിഡ, കാലിഫോർണിയ, വാഷിങ്ടൺ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യതകളും പരിഗണനയിലുണ്ട്.
അതേസമയം, യുഎസ്എ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭരണപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ആതിഥേയത്വത്തിന് വെല്ലുവിളിയായേക്കാം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ സംയുക്ത ആതിഥേയത്വത്തിനുള്ള സാധ്യത ശക്തമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം