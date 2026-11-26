സിനിമാ ബഹിഷ്കരണത്തിൽ നിന്ന് ഒടിടിയിലേക്ക്; പാക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നാൾവഴി
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ-നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ വിനോദമേഖലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. പാക് താരങ്ങളുടെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ തുടങ്ങി സിനിമകൾ, ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ, സംഗീതം, സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ, ഒടിടി ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു. പാകിസ്താൻ വംശജനായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ നീക്കം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനോടുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിർദേശമാണ്.
2016: ഉറി ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ബഹിഷ്കരണ ആഹ്വാനം
2016 സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഉറിയിലെ സൈനിക ക്യാമ്പിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 19 സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ പാക് താരങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. ഫവാദ് ഖാൻ, മഹിറ ഖാൻ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിടണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു. പാക് അഭിനേതാക്കളെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയും പുതിയ സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളും നിലപാടെടുത്തു. ‘എ ദിൽ ഹൈ മുഷ്കിൽ’ സിനിമയും ഇതേ വിവാദത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു.
2019: പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ
2019 ഫെബ്രുവരി 14ന് പുൽവാമയിൽ 40 സിആർപിഎഫ് ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ പാക് കലാകാരന്മാർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി. ടി-സീരീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗീത കമ്പനികൾ പാക് ഗായകരുടെ ഗാനങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചു. സൽമാൻ ഖാന്റെ ‘ഭാരത്’ സിനിമയിലെ പാക് ഗായകരുടെ ഗാനങ്ങളും വിവാദമായതോടെ ഇന്ത്യൻ ഗായകരെ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു.
2023: സമ്പൂർണ വിലക്കിനുള്ള ആവശ്യം കോടതി തള്ളി
പാക് കലാകാരന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി 2023 ഒക്ടോബറിൽ തള്ളി. തുടർന്നുള്ള അപ്പീലും സുപ്രീംകോടതി നവംബറിൽ തള്ളി. സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങളെ ഇടുങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണരുതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
2025: പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിയന്ത്രണം
2025 ഏപ്രിൽ 22ന് പഹൽഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 26 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ പാക് താരങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമല്ലാതായി. ഹാനിയ ആമിർ, മഹിറ ഖാൻ, ഫവാദ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തി.
2025 ഏപ്രിൽ-മെയ്: പാക് യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾക്ക് വിലക്ക്
ഡോൺ ന്യൂസ്, സമാ ടിവി, എആർവൈ ന്യൂസ്, ജിയോ ന്യൂസ് തുടങ്ങിയ പാക് മാധ്യമങ്ങളുടെ 16 യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചു. ഇന്ത്യയ്ക്കും സൈന്യത്തിനുമെതിരെ തെറ്റായതും പ്രകോപനപരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം.
2025 മെയ് 8: ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിർദേശം
പാകിസ്താനിൽ ഉത്ഭവിച്ച വെബ് സീരീസുകൾ, സിനിമകൾ, ഗാനങ്ങൾ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് നിർത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും സൗജന്യവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും നിർദേശം ബാധകമായിരുന്നു.
2025 ജൂൺ: നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ വിശദീകരണം
ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പാകിസ്താനിൽ ഉത്ഭവിച്ച സിനിമകളോ സീരീസുകളോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു.
2026 നവംബർ 26: വീണ്ടും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനോട് കേന്ദ്രം
പാക് സീരീസായ ‘ജോ ബച്ചേ ഹേൻ സാം സംഭാൽ ലേ’ ഇന്ത്യയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും പരാതികളും ഉയർന്നതോടെയാണ് കേന്ദ്രം വീണ്ടും ഇടപെട്ടത്. 2025 മെയ് എട്ടിലെ നിർദേശം പാലിച്ച് പാക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യരുതെന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഡിസംബർ നാലിന് ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സീരീസിൽ ഫവാദ് ഖാൻ, മഹിറ ഖാൻ, ഹാനിയ ആമിർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങളാണുള്ളത്. പാക് ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ നിയമവിലക്ക് വേണമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ സിനി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങൾക്ക് പുതിയ വെല്ലുവിളി
ഇന്ത്യ-പാക് ബന്ധങ്ങളിലെ സംഘർഷങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സിനിമാ-വിനോദ മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഡിജിറ്റൽ കാലത്ത് ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നതും കലാകാരന്മാരുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതും ചർച്ചയാകുന്നു.
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