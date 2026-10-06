എം.ടി. ഓൺ പീസ് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം: 11 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു; രൂക്ഷമായി അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം ഒമാൻ തീരത്ത് വച്ച് പാ നാമ പതാക ഘടിപ്പിച്ച 'എം.ടി. ഓൺ പീസ്' (MT On Peace) എന്ന വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 11 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
ആകെ 19 ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന കപ്പലിൽ 17 പേരും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ആകെ 12 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരെ ഒമാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉടനടി ഒഴിപ്പിക്കുകയും ഒമാനിലെ ഖസബിൽ (Khasab) ആവശ്യമായ വൈദ്യസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഒമാൻ സർക്കാരിന്റെ സമയബന്ധിതമായ പിന്തുണയ്ക്ക് ഇന്ത്യ നന്ദി അറിയിച്ചു.
മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കും നാവികർക്കും നേരെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രപാതകളിലെ സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതവും സമാധാനവും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.