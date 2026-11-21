ബിൽക്കിസ് ബാനു കേസ്: ‘വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു’ എന്ന വാദം തള്ളി പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ; മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്
ന്യൂഡൽഹി: 2002-ലെ ബിൽക്കിസ് ബാനു കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസിലെ രണ്ട് പ്രതികൾക്ക് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ആയുഷ് ആനന്ദ്. ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചില്ലെന്നും, കോടതി നടപടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തിയെന്നുമുള്ള ബിൽക്കിസ് ബാനുവിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേസിലെ പ്രതികളായ ബിപിൻചന്ദ് കനയ്യലാൽ ജോഷി, പ്രദീപ് രമൺലാൽ മോദിയ എന്നിവർക്ക് ഒക്ടോബർ 28-നാണ് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ, മാധ്യമവാർത്തകളിലൂടെയാണ് താൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും, തന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടതെന്നും ബിൽക്കിസ് ബാനു പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് മറുപടിയായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് അഭിഭാഷകൻ ആയുഷ് ആനന്ദ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്:
- സുതാര്യമായ നടപടികൾ: പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പത്ത് തവണയോളം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചതുമാണ്. കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിവരവും മറച്ചുവെച്ചിട്ടില്ല.
- തടവുകാലം പരിഗണിച്ചുള്ള ജാമ്യം: 18 വർഷത്തോളം പ്രതികൾ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചതും, ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളതും പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.എം. സുന്ദരേഷ്, പ്രസന്ന ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം നൽകിയത്.
- മാധ്യമ വിചാരണ പാടില്ല: കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന (Sub judice) വിഷയത്തിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി ‘മാധ്യമ വിചാരണ’യ്ക്ക് ശ്രമിക്കരുതെന്നും, അത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
2022-ൽ ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ ശിക്ഷാ ഇളവ് നൽകി വിട്ടയച്ച 11 പ്രതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ. 2024 ജനുവരിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ആ മോചനം റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പ്രതികൾ തിരികെ ജയിലിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് 2017-ലെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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