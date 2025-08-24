ചേതേശ്വർ പുജാര അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു

ചേതേശ്വർ പുജാര അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു
മുതിർന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം ചേതേശ്വർ പുജാര അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിങ് നിരയുടെ നെടുംതൂണായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഏകദേശം 13 വർഷം നീണ്ട കരിയറിനാണ് വിരാമമിട്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച ഹൃദയസ്പർശിയായ കുറിപ്പിലൂടെയാണ് 37-കാരനായ പുജാര വിരമിക്കൽ വാർത്ത അറിയിച്ചത്. പുജാരയുടെ കരിയർ   ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ബാറ്റ്‌സ്മാൻമാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് പുജാര അറിയപ്പെടുന്നത്. 2010 ഒക്ടോബറിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെ ബെംഗളൂരുവിലെ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം. തന്റെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ മുൻനിര താരമായ രാഹുൽ ദ്രാവിഡിന് മുന്നേ മൂന്നാം നമ്പറിൽ ഇറങ്ങി 72 റൺസെടുത്ത് വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. 103 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 43.60 ശരാശരിയിൽ 7,195 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 19 സെഞ്ച്വറികളും 35 അർദ്ധ സെഞ്ച്വറികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആക്രമണോത്സുകമായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലി സാധാരണമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, തന്റെ പ്രതിരോധപരമായ ബാറ്റിംഗ് ശൈലിയിലൂടെയാണ് പുജാര ശ്രദ്ധേയനായത്. എതിർ ടീമിന്റെ ബൗളിങ് ആക്രമണങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ നേരിട്ട്, അവർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാക്കി റൺസ് നേടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതി ടീമിന് പലപ്പോഴും തുണയായിട്ടുണ്ട്. 2018-19-ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടിയപ്പോൾ പുജാരയുടെ ബാറ്റിംഗ് നിർണായകമായിരുന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ 521 റൺസെടുത്ത പുജാരയായിരുന്നു പ്ലെയർ ഓഫ് ദി സീരീസ്. ഇതിനുപുറമെ, 2020-21-ൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും 2023-ൽ ഇന്ത്യയിലും ടെസ്റ്റ് പരമ്പരകൾ നേടിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം ടീമിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ യാത്രയിൽ പിന്തുണച്ച ബിസിസിഐ, സൗരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ, സഹതാരങ്ങൾ, പരിശീലകർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ആരാധകർ, സ്പോൺസർമാർ എന്നിവർക്കെല്ലാം പുജാര നന്ദി അറിയിച്ചു. "ഇന്ത്യൻ ജേഴ്‌സി അണിയാനും ദേശീയ ഗാനം പാടാനും സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഇത് വാക്കുകളിലൂടെ വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു," അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. 2023-ൽ ഓവലിൽ നടന്ന ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ ഓസ്‌ട്രേലിയയോട് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പുജാര ഇന്ത്യൻ ടീമിന് പുറത്തായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന പരമ്പരയിൽ കമന്റേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. അതിനാൽ, പുജാരയുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഇനി കമന്ററി ബോക്സുകളിലൂടെ കേൾക്കാൻ ആരാധകർക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. തന്റെ കുടുംബത്തിന് കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നതിനായി ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും നന്ദിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുജാര തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.  

