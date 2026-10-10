ജന്തർ മന്തറിൽ 7,000 പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഡൽഹി പോലീസ്; ട്രാഫിക്, മെട്രോ, ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ ഏകദേശം 7,000-ത്തോളം പ്രതിഷേധക്കാർ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കടുത്ത ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും സുരക്ഷാ നടപടികളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിൽ 24 മണിക്കൂർ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി. കൂടാതെ, വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ 57 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളുടെ എൻട്രി, എക്സിറ്റ് ഗേറ്റുകൾ അടയ്ക്കുകയും ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അനുമതിയില്ലാത്ത കൂട്ടംകൂടലുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധത്തിന് എത്തുന്നവരെ തടഞ്ഞുവെക്കാനും പ്രത്യേക ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുമാണ് ഡൽഹി പോലീസിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. അതേസമയം, പ്രകോപനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പരമാവധി സംയമനത്തോടെ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലീസ് മേധാവികൾ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.