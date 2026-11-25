ഡൽഹി കലാപക്കേസ്; ഉമർ ഖാലിദിന്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഡൽഹി പൊലീസിന് നോട്ടീസയച്ച് സുപ്രീംകോടതി: ഇടക്കാല ജാമ്യം പരിഗണിച്ചില്ല
ന്യൂഡൽഹി: 2020ലെ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ ഉമർ ഖാലിദിന്റെയും ഷർജീൽ ഇമാമിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഡൽഹി പൊലീസിന് നോട്ടീസയച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ഇരുവരുടെയും ഇടക്കാല ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. പൊലീസിന്റെ മറുപടി കേട്ടശേഷം മാത്രമേ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിൽ പരിഗണന നടത്തൂവെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. ഉമർ ഖാലിദിനുവേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലും ഷർജീൽ ഇമാമിനുവേണ്ടി സിദ്ധാർഥ് ദവെയും ഹാജരായി. ദീർഘകാലമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇരുവരും ഇടക്കാല ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ നിലപാട് കൂടി കേൾക്കണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.
യുഎപിഎ നിയമപ്രകാരമുള്ള കേസിൽ 2020ലാണ് ഉമർ ഖാലിദും ഷർജീൽ ഇമാമും അറസ്റ്റിലായത്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇരുവർക്കുമെതിരായ ആരോപണം. ആരോപണങ്ങൾ ഇരുവരും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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