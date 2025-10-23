ഡൽഹി റാണി ഗാർഡനിലെ ചേരി പ്രദേശത്ത് തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല
Oct 23, 2025, 08:23 IST
ഡൽഹിയിലെ ഗീത കോളനിയിലെ റാണി ഗാർഡനിലെ ചേരി പ്രദേശത്ത് വൻ തീപിടുത്തം. പുലർച്ചെ 1:05 ഓടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത്. ഒരു സ്ക്രാപ്പ് വെയർഹൗസിൽ നിന്നാണ് തീ പിടിച്ചത്.
തീ പിന്നാലെ അടുത്തുള്ള ചേരിയിലെ വീടുകളിലേക്ക് പടർന്നതായി ഫയർ ഓഫീസർ യശ്വന്ത് സിൻഹ പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 15-20 ചേരി വാസ സ്ഥലങ്ങൾ അപകടത്തിൽ നശിച്ചു. സ്ഥലത്ത് 8 ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത്.
തീപിടുത്തത്തിൽ ആളപായമില്ല. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഫയർഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടെ തീപിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നു.