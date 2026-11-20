അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമാകുന്നു; മണിക്കൂറിൽ 90 കി.മീ വേഗതയിൽ ഗോപാൽപൂർ തീരത്തേക്ക്, മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി
ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട അക്വാൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായി ഒഡീഷയിലെ ഗോപാൽപൂർ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായിരുന്ന അക്വാൻ ശക്തി കുറഞ്ഞ് സാധാരണ ചുഴലിക്കാറ്റായാണ് കര തൊടുന്നത്. കരയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് മണിക്കൂറിൽ 70 മുതൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെയും, ചില അവസരങ്ങളിൽ 90 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ചുഴലിക്കാറ്റിനെ നേരിടാനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ ചരൺ മാജി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. പ്രത്യേക ദുരിതാശ്വാസ കമ്മീഷണറുടെ (SRC) ഓഫീസിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ അവലോകനം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, ആളപായം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ 20 ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF), ഒ.ഡി.ആർ.എ.എഫ് (ODRAF), അഗ്നിരക്ഷാ സേന എന്നിവരടങ്ങുന്ന 400-ലധികം സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരദേശ ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.
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