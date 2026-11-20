സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾക്കിടെ യുഎസ് സൈബർ മേധാവി ഷോൺ കെയ്ൻക്രോസിനെ ട്രംപ് പുറത്താക്കി; പെന്റഗൺ ഉദ്യോഗസ്ഥ കിർസ്റ്റൺ ഡേവിസിന് ചുമതല
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിലുടനീളം വ്യോമഗതാഗതം, ബാങ്കിംഗ്, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിച്ച വ്യാപകമായ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾക്ക് (Outages) പിന്നാലെ യുഎസ് നാഷണൽ സൈബർ ഡയറക്ടർ ഷോൺ കെയ്ൻക്രോസിനെ (Sean Cairncross) പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി. പകരമായി പെന്റഗൺ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (CIO) കിർസ്റ്റൺ ഡേവിസിന് (Kirsten Davies) താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകിയതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി യുഎസിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഏജൻസിയുടെ (NSA) അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ആഭ്യന്തര ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയെയും ഈ തടസ്സങ്ങൾ ബാധിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സൈബർ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക യോഗ്യതകളുടെ കുറവാണ് കെയ്ൻക്രോസിനെ മാറ്റാൻ കാരണമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2025 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ അദ്ദേഹം ഈ പദവിയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, സൈബർ സുരക്ഷാ രംഗത്ത് മികച്ച യോഗ്യതകളുള്ളതും സെനറ്റിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്ന നിലയിലാണ് പ്രതിരോധ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിർസ്റ്റൺ ഡേവിസിനെ വൈറ്റ് ഹൗസ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ നാഷണൽ സൈബർ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ കിർസ്റ്റൺ ഡേവിസിനെ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ അഭിനന്ദിച്ചു.
അമേരിക്കയിലെ നിലവിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ വിദേശ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും, അറ്റകുറ്റപ്പണികളും സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളും മൂലമുണ്ടായ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണെന്നുമാണ് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും പ്രതികരിച്ചു.
ഒറ്റത്തവണയോ എല്ലാ മാസവുമോ ചെറിയൊരു തുക നൽകാം