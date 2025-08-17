ബിഹാറിൽ വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഇൻഡ്യാ സഖ്യം; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'വോട്ട് അധികാർ യാത്ര'
Aug 17, 2025, 09:44 IST
പട്ന: ബിഹാറിൽ വോട്ട് കൊള്ളയും ക്രമക്കേടുകളും വ്യാപകമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇൻഡ്യാ സഖ്യം ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'വോട്ട് അധികാർ യാത്ര' നടത്താൻ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചു. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുക എന്നതാണ് യാത്രയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. വോട്ട് കൊള്ളയും പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളും അടുത്തിടെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിഹാറിലെ ചില ബൂത്തുകളിൽ വോട്ട് കൊള്ള നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചിരുന്നു. പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത്, വ്യാജ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ബിഹാറിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇൻഡ്യാ സഖ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു.
- വോട്ട് അധികാർ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ