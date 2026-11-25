രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആശ്വാസം; അനധികൃത സ്വത്ത് ആരോപണത്തിൽ സിബിഐ, ഇഡി പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി
ന്യൂഡൽഹി: വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ ആശ്വാസം. ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐയോടും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോടും (ഇഡി) നിർദേശിച്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളാണ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരും ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു.
കർണാടക സ്വദേശിയായ ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ എസ്. വിഘ്നേഷ് ശിശിർ നൽകിയ ഹർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ ഏജൻസികളോട് ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്.
എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന കാര്യം സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചു. കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കക്ഷിയാക്കി വാദം കേൾക്കാനും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു.
ഹർജി നിലനിൽക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി പുതുതായി പരിഗണിക്കും. അതേസമയം, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ സ്വത്ത് ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.
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