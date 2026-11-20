ട്രംപ്-ഷി-പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ചയെച്ചൊല്ലി വാക്പോര്; ‘കോൺഗ്രസിന്റെ ഉപദേശം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന്’ ബിജെപി:പ്രധാനമന്ത്രി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: ചൈനയിലെ ഷെൻഷെനിൽ നടന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവരുടെ ത്രികക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യയുടെ അസാന്നിധ്യത്തെച്ചൊല്ലി ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോര്.
കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെന്ന് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്സിൽ (X) കുറിച്ചു. മൂന്ന് നേതാക്കളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട്, “വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല” എന്നും അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ചു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ബിജെപി തിരിച്ചടിച്ചത്. “കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല” എന്ന് ബിജെപി വക്താവ് പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി എക്സിൽ കുറിച്ചു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബ്രിക്സ് (BRICS) അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും ആഗോള നയതന്ത്ര വേദികളിൽ രാജ്യം ഒറ്റപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്തെ വിദേശനയങ്ങളെ വിമർശിച്ച പ്രദീപ് ഭണ്ഡാരി, യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സീറ്റ് ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതും, 1962-ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന യുദ്ധവും, ഷാം എൽ-ഷെയ്ഖ് കരാറുമെല്ലാം കോൺഗ്രസിന്റെ വീഴ്ചകളാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി. പാകിസ്ഥാൻ പ്രേമം മുൻനിർത്തി വിദേശനയം രൂപീകരിച്ചവരാണ് കോൺഗ്രസെന്നും ബിജെപി വക്താവ് ആരോപിച്ചു.
ഷെൻഷെനിൽ നടന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് ഇക്കണോമിക് കോർപ്പറേഷൻ (APEC) ഉച്ചകോടിക്കിടെയാണ് ട്രംപ്, ഷി, പുടിൻ എന്നിവർ ചരിത്രപരമായ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ആഗോള സുരക്ഷ, ആണവ നിർവ്യാപനം, നിലവിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത മൂന്ന് നേതാക്കളും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള നയതന്ത്ര സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകിയത്.
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