കാവേരി നദീജല തർക്കം: തമിഴ്നാടിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി; അധികജലം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ തള്ളി
ന്യൂഡൽഹി: കാവേരി നദീജല തർക്കത്തിൽ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന് വൻ തിരിച്ചടി. കർണാടകയിൽ നിന്ന് 11 ടിഎംസി (TMC) അധികജലം വിട്ടുനൽകാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, അപരേഷ് സിങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ ആറുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ജലവിഹിതത്തിൽ 11.719 ടിഎംസി അടിയുടെ കുറവുണ്ടെന്നും, അണക്കെട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ടായിട്ടും കർണാടക അത് തടഞ്ഞുവെക്കുകയാണെന്നുമാണ് തമിഴ്നാട് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. വിളകൾക്ക് ജലസേചനത്തിനായി അടിയന്തരമായി വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്നും കാവേരി ജല മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ (CWMA) നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നും തമിഴ്നാട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ, മഴക്കുറവും വരൾച്ചയും കാരണം അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലലഭ്യത കുറവാണെന്നും, അതിനാൽ അധികജലം വിട്ടുനൽകാനാവില്ലെന്നുമുള്ള കർണാടകയുടെ വാദം കോടതി മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു. കാവേരി മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയും റെഗുലേഷൻ കമ്മിറ്റിയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതി ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കർണാടക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തമിഴ്നാടിന്റെ രണ്ട് അപേക്ഷകൾ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ, ഇന്ന് പുതുതായി സമർപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷയും തള്ളുന്നതായി ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് വാക്കാൽ വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ തുടർച്ചയായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ നടപടിയെ കോടതി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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