അയോഗ്യതക്കെതിരെ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് നൽകിയ അപ്പീൽ അന്താരാഷ്ട്ര കായിക കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
Aug 13, 2024, 17:45 IST
പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ നിന്ന് അയോഗ്യയാക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് നൽകിയ അപ്പീൽ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര കായിക കോടതിയാണ് വാദം കേൾക്കുക. ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തിയിൽ വെള്ളിമെഡൽ പങ്കിടണമെന്നാണ് താരത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് വാദം ആരംഭിക്കും
അതേസമയം ഗുസ്തി 57 കിലോ ഫ്രീസ്റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ അമൻ സെഹ്രാവത്ത് ഇന്ന് വെങ്കല പോരാട്ടത്തിന് ഇരങ്ങും. പുവർട്ടോ റിക്കോയുടെ ഡാരിയൻ ക്രസാണ് അമന്റെ എതിരാളി. ഗോൾഫിൽ ദിക്ഷാ സാഗറും അതിഥി അശോകും മൂന്നാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിനും ഇന്നിറങ്ങും.