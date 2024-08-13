ഒളിമ്പിക്സിൽ സുവർണ പ്രതീക്ഷയുമായി നീരജ് ചോപ്ര ഇന്നിറങ്ങും
Aug 13, 2024, 19:15 IST
വിനേഷ് ഫോഗട്ടിന്റെ മെഡൽ നഷ്ടത്തിന്റെ നിരാശ മറികടക്കാൻ സുവർണ പ്രതീക്ഷകളുമായി ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനലിൽ നീരജ് ചോപ്ര ഇന്നിറങ്ങും. ടോക്കിയോയിൽ നേടിയ സ്വർണം നിലനിർത്താനാണ് നീരജ് ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. രാത്രി 11.55നാണ് ജാവലിൻ ത്രോ ഫൈനൽ മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്.
യോഗ്യത റൗണ്ടിൽ 89.34 മീറ്റർ ദൂരമെറിഞ്ഞ് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനായാണ് നീരജ് ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. സീസണിൽ നീരജിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവും യോഗ്യത റൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ത്രോയും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു
നീരജ് അടക്കം 12 താരങ്ങളാണ് ഫൈനലിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. കരിയറിൽ ആദ്യമായി നീരജിന് 90 മീറ്റർ കണ്ടെത്താനാകുമോ എന്നാണ് ആരാധകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.