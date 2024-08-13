പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കല തിളക്കം; സ്പെയിനിനെ 2-1ന് തകർത്തു
പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെങ്കല മെഡൽ. സ്പെയിനിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്താണ് ഇന്ത്യ വെങ്കലം നിലനിർത്തിയത്. ഹർമൻപ്രീത് സിംഗാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ട് ഗോളുകളും നേടിയത്. മാർക്ക് മിറാലസാണ് സ്പെയിനിന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ കണ്ടെത്തിയത്
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ക്വാർട്ടർ ഗോൾരഹിതമായിരുന്നു. സ്പെയിനിന്റെ ഗോൾ ശ്രമം ഇന്ത്യൻ കീപ്പർ പിആർ ശ്രീജേഷ് രക്ഷപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്പെയിൻ ഗോൾ കണ്ടെത്തി. 18ാം മിനിറ്റിൽ പെനാൽറ്റി സ്ട്രോക്കിലൂടെയായിരുന്നു ഗോൾ
രണ്ടാം ക്വാർട്ടർ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ഹർമൻപ്രീത് ഇന്ത്യക്കായി സമനില പിടിച്ചു. മൂന്നാം ക്വാർട്ടറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഗോളും സ്വന്തമാക്കി. നാലാം ക്വാർട്ടറിൽ സ്പെയിൻ ആക്രമിച്ച് കളിച്ചെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മത്സരത്തിലുടനീളം തകർപ്പൻ സേവുകളുമായി പിആർ ശ്രീജേഷ് തിളങ്ങി. ഇതോടെ ശ്രീജേഷ് തന്റെ കരിയർ അവസാനിപ്പിച്ചു. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷം വിരമിക്കുമെന്ന് ശ്രീജേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു.