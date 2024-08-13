പി ആർ ശ്രീജേഷ് പരിശീലകനായേക്കും; പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹോക്കി ഇന്ത്യ
Aug 13, 2024, 17:15 IST
ഹോക്കിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ഗോൾ കീപ്പർ പി ആർ ശ്രീജേഷ് പരിശീലകനായേക്കും. ഇന്ത്യൻ ജൂനിയർ ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് പിആർ ശ്രീജേഷിനെ നിയോഗിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. പദവി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഹോക്കി ഇന്ത്യ ശ്രീജേഷിനോട് ആവശ്യപ്പെടും
ശ്രീജേഷ് ഇന്ത്യൻ സീനിയർ ടീമിന്റെ സഹപരിശീലകനായേക്കുമെന്നും വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഏറെ വർഷങ്ങളോളം ഇന്ത്യൻ ഗോൾ വല കാത്ത വിശ്വസ്തനാണ് മലയാളിയായ പിആർ ശ്രീജേഷ്. 2016 റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചതും ശ്രീജേഷായിരുന്നു.
2020 ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചതും ശ്രീജേഷായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാരീസിലും വെങ്കല മെഡൽ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ കരുത്തും ശ്രീജേഷിന്റെ പ്രകടനമായിരുന്നു.