ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലം: വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ അയോഗ്യയാക്കിയതായി ഐഒസി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു

ശ്രമങ്ങളെല്ലാം വിഫലം: വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ അയോഗ്യയാക്കിയതായി ഐഒസി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു
Aug 13, 2024, 19:45 IST
പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലെ വനിത വിഭാഗം 50 കിലോ ഗ്രാം ഗുസ്തി ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിനേഷ് ഫോഗട്ടിനെ അയോഗ്യയാക്കിയതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ ഇന്ത്യയുടെ നേരിയ പ്രതീക്ഷകൾ പോലും അവസാനിച്ചു
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ പിടി ഉഷയെ വിളിച്ച് വിനേഷിന്റെ അയോഗ്യത നീക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളുണ്ടായോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ ഇനി അത്തരം സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുമില്ല
വിനേഷ് അയോഗ്യയായതോടെ സെമിയിൽ വിനേഷ് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ക്യൂബൻ താരം യൂസ്നെലിസ് ലോപസ് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഭാരപരിശോധനയിൽ 100 ഗ്രാം വർധിച്ചതാണ് വിനേഷിന് തിരിച്ചടിയായത്.