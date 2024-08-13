സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക്; കോഹ്ലിയും രോഹിതും ദുലീപ് ട്രോഫി കളിച്ചേക്കും

സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലേക്ക്; കോഹ്ലിയും രോഹിതും ദുലീപ് ട്രോഫി കളിച്ചേക്കും
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ സീനിയർ താരങ്ങളായ രോഹിത് ശർമയും വിരാട് കോഹ്ലിയും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരക്ക് മുന്നോടിയായി താരങ്ങൾ ദുലീപ് ട്രോഫി ടൂർണമെന്റിൽ കളിച്ചേക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു
സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 5, 12, 19 തീയതികളിലാണ് നിലവിൽ മത്സരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടൂർണമെന്റിനുള്ള ടീമുകളെ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. യുവതാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ സീനിയർ താരങ്ങളും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണമെന്ന് ബിസിസിഐ നേരത്തെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു
കോഹ്ലിക്കും രോഹിതിനും പുറമെ രവീന്ദ്ര ജഡേജ, സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, കെ എൽ രാഹുൽ തുടങ്ങിയവരും ദുലീപ് ട്രോഫി കളിക്കും. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കോഹ്ലിയും രോഹിതും ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.