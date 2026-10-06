ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു യുഗത്തിന്റെ അന്ത്യം: ക്യാപ്റ്റൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ
ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് ഹർമൻപ്രീത് കൗർ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിലൂടെ ഹർമൻപ്രീത് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹർമൻപ്രീത് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നത്. വനിതാ ടീമിന് ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനാണ് ഹർമൻപ്രീത്.
ബിസിസിഐയുടെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഹർമൻ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. 2013ലാണ് ഹർമൻ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റനായത്. 2016ൽ ടി20യുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനവും ഏറ്റെടുത്തു. 2022 മുതൽ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിലും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി.
ഇന്ന് താൻ എല്ലാ ഫോർമാറ്റുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഹർമൻ കുറിച്ചു. എളുപ്പമുള്ള തീരുമാനമല്ല ഇത്. വർഷങ്ങളുടെ ഓർമകളും വികാരങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. തന്റെ എല്ലാം ഈ ടീമിനും വനിതാ ക്രിക്കറ്റിനും നൽകിയെന്നും ഹർമൻ കുറിച്ചു. പഞ്ചാബിലെ മോഗ സ്വദേശിനിയാണ് 37കാരിയായ ഹർമൻ.
ഹർമൻ ക്യാപ്റ്റൻ പദവി ഒഴിഞ്ഞതോടെ അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ആരാകുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ. സ്മൃതി മന്ദാനയാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ. സ്മൃതി മന്ദാന, ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത് സൈക്കിയ, പരിശീലകൻ അമോൽ മജുംദാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഹർമൻ ക്യാപ്റ്റൻ പദവി ഒഴിയുന്ന വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടുത്ത ക്യാപ്റ്റൻ ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തോയെന്നത് വ്യക്തമല്ല.