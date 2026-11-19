ആഗോള മതജനസംഖ്യയിൽ വൻ മാറ്റം: 2035-ൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ക്രിസ്ത്യാനികളെ മറികടക്കും; ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്താനിലാകും
വാഷിംഗ്ടൺ: 2035-ഓടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതവിഭാഗമായി ഇസ്ലാം മാറുമെന്ന് പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ പ്യൂ റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ (Pew Research Center) പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തെ മറികടന്നായിരിക്കും മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഒന്നാമതെത്തുക. കൂടാതെ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമെന്ന പദവി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്താൻ സ്വന്തമാക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
2020 മുതൽ 2070 വരെയുള്ള ആഗോള മതജനസംഖ്യാ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 201 രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ നിർണ്ണായക കണ്ടെത്തലുകളുള്ളത്.
റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ്: 2020-ൽ ലോകത്ത് 227 കോടി (2.27 ബില്യൺ) ക്രിസ്ത്യാനികളും 202 കോടി (2.02 ബില്യൺ) മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ 2035-ഓടെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 257 കോടിയായും (2.57 ബില്യൺ) ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യ 252 കോടിയായും (2.52 ബില്യൺ) മാറും. 2070-ഓടെ ലോകജനസംഖ്യയുടെ 36 ശതമാനവും (360 കോടിയിലധികം) മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു.
- പാകിസ്താൻ ഒന്നാമതെത്തും: നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യയാണ്. എന്നാൽ 2020-ൽ 22.7 കോടിയായിരുന്ന പാകിസ്താനിലെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ 2070-ഓടെ ഇരട്ടിയായി 46.1 കോടിയിലെത്തും. ഇതോടെ പാകിസ്താൻ ഒന്നാമതെത്തുകയും, ഇന്ത്യ, നൈജീരിയ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ യഥാക്രമം തൊട്ടുപിന്നിലായി വരികയും ചെയ്യും.
- വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണം: മുസ്ലിം ജനസംഖ്യയിലുള്ള യുവജനങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അനുപാതവും ഉയർന്ന ജനനനിരക്കുമാണ് ഈ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം. 2020-2025 കാലയളവിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ശരാശരി ജനനനിരക്ക് 3.1 ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടേത് 2.5 ഉം, മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളിലേത് 1.6 ഉം ആണ്.
- മറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ: 2070-ഓടെ അമേരിക്കയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമാകുമെന്നും, ലോകത്തിലെ പകുതിയിലധികം ക്രിസ്ത്യാനികളും സബ്-സഹാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കും താമസിക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുമെങ്കിലും ആഗോള ജനസംഖ്യയിലുള്ള അനുപാതം കുറയാനാണ് സാധ്യത.
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