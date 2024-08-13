ഒല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ വിലയിൽ 25,000 രൂപ വരെ കുറവ്
Aug 13, 2024, 16:45 IST
പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ ഒല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു. എസ് 1, എക്സ് പ്ലസ്, എസ് 1 എയർ, എസ് 1 പ്രോ എന്നീ മോഡലുകളുടെ വിലയിൽ 25,000 രൂപ വരെയാണ് കുറച്ചത്
1.10 ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന എസ് 1 എക്സ് പ്ലസിന്റെ വില ഇനി 84,999 രൂപയായിരിക്കും. എസ് 1 പ്രോ 1,47,499 രൂപയിൽ നിന്നും 1,29,999 രൂപയായി കുറയും. എസ് 1 എയർ 1,19,999 രൂപയിൽ നിന്നും 1,04,999 രൂപയായും കുറയും
വില കുറയുമെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളിലും രൂപത്തിലും യാതൊരു മാറ്റവുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഒല എസ് 1 പ്രോ, എസ് 1 എയർ എന്നിവക്ക് സർക്കാർ സബ്സിഡിയും കുറയും.