ഓഫർ വിലയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാം; ‘ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ’ ഡീലിന്റെ ഔദ്യോഗിക തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് പ്രിയർക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആമസോൺ. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓഫർ വിലയിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ‘ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ’ ഡീലുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 15, 16 ദിവസങ്ങളിലാണ് ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ വിൽപ്പന നടക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ലാഭത്തിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, ടിവികൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഫാഷൻ, ആമസോൺ ഉപകരണങ്ങൾ, അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ, പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വമ്പിച്ച ഡിസ്കൗണ്ടുകളാണ് ആമസോൺ ഒരുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള 25 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രൈം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഓഫറുകൾ നൽകുന്നതിന് പുറമേ, പ്രൈം വീഡിയോയിൽ പുതിയ എന്റർടൈൻമെന്റുകളും ഒരുക്കുന്നതാണ്. പ്രൈം ഡേ ദിവസങ്ങളിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം.