ബൈക്ക് ഹാൻഡിലുകളുടെ അറ്റത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ?
നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഹാൻഡിൽബാറിന്റെ അറ്റത്ത് എന്തോ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. ഇവയെ ഹാൻഡിൽബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അവ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്നു. ഹാൻഡിൽ ബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നും അവ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധന ചെയ്യും.
ഹാൻഡിൽബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റുകൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
ഹാൻഡിൽബാറിൽ നിന്ന് റൈഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വൈബ്രേഷന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ഹാൻഡിൽബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ചലനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, എഞ്ചിനും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഹാൻഡിൽബാറുകളിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വൈബ്രേഷനുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ വൈബ്രേഷനുകൾ റൈഡറുടെ കൈകളിൽ അസ്വാസ്ഥ്യവും മരവിപ്പും ഉണ്ടാക്കും, ഇത് മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു.
ഹാൻഡിൽബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റ്സ് വൈബ്രേഷനുകൾക്ക് ഒരു കൌണ്ടർബാലൻസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഹാൻഡിൽബാറുകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചലനത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു. ഇത് റൈഡ് സുഗമവും റൈഡർക്ക് കൂടുതൽ സുഖകരവുമാക്കുന്നു, മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ മികച്ച നിയന്ത്രണം നിലനിർത്താൻ ഇത് അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.
എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
ഹാൻഡിൽബാറുകളിൽ പിണ്ഡം ചേർത്താണ് ഹാൻഡിൽബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഇത് മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ എഞ്ചിനും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൈബ്രേഷനുകളെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. തൂക്കങ്ങൾ സാധാരണയായി ലോഹമോ മറ്റ് സാന്ദ്രമായ വസ്തുക്കളോ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഹാൻഡിൽബാർ ട്യൂബിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികസിക്കുന്ന പ്ലഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡിൽബാറിന്റെ അറ്റത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഹാൻഡിൽബാറിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഭാരങ്ങൾ സന്തുലിതമാണ്, ഇത് മോട്ടോർസൈക്കിളിനെ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ അതിന്റെ ലൈൻ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചലിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, വീഴുമ്പോൾ ആഘാതം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഹാൻഡിലിനെയും മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ബോഡിയെയും ഡെന്റുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭാരം ഒരു കുഷ്യനിംഗ് മീഡിയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഹാൻഡിൽബാറുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഹാൻഡിൽബാർ എൻഡ് വെയ്റ്റ്സ്. റൈഡറുടെ കൈകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വൈബ്രേഷന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ അവ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് സവാരി സുഗമവും കൂടുതൽ സുഖകരവുമാക്കുന്നു. ഉയർന്ന വേഗതയിൽ ആടിയുലയുന്നത് തടയാനും വീഴുമ്പോൾ ഹാൻഡിലിനെയും മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ബോഡിയെയും ഡെന്റുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൗണ്ടർബാലൻസായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അടുത്ത തവണ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഹാൻഡിൽബാറിന്റെ അറ്റത്ത് ആ ഭാരം കാണുമ്പോൾ, അവ എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം!