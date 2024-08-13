അബുദാബിയിലെ റോഡുകളില് വേഗ പരിധി കുറച്ചു
Aug 13, 2024, 22:45 IST
അബുദാബി: തലസ്ഥാന നഗരമായ അബുദാബിയിലെ പല റോഡുകളിലും വേഗ പരിധി മണിക്കൂറില് 100 കിലോമീറ്ററായി കുറച്ചു. സ്വയ്ഹാന് റോഡില് തെലാല് സ്വയ്ഹാന് - സ്വയ്ഹാന് സ്ട്രെച്ചില് അബുദാബി ദിശയിലാണ് വേഗ പരിധി കുറച്ചവയില് ഒന്ന്. ഇവിടെ വേഗ പരിധി പരമാവധി 100 കിലോമീറ്ററായി ബോര്ഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എമിറേറ്റില് റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനുമാണ് വേഗ പരിധി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അബുദാബി പൊലിസ് അറിയിച്ചു.
വേഗ പരിധി കുറച്ചത് ഡ്രൈവര്മാര് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ജാഗ്രതയോടെ വാഹനം ഓടിക്കണമെന്നും റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും സുരക്ഷക്ക് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും പൊലിസ് വിശദീകരിച്ചു.