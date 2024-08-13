ആര്‍ടിഎക്ക് രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരം

ദുബൈ: സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര പുരസ്‌കാരത്തിന് ദുബൈ റോഡ്‌സ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി(ആര്‍ടിഎ) അര്‍ഹമായി. ദുബൈയിലെ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ ഡെലിവറി ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ സുരക്ഷക്കായി ആര്‍ടിഎക്ക് കീഴില്‍ നടത്തിയ പരിശീലനമാണ് സേഫര്‍ റോഡ് യൂസേഴ്‌സ് കാറ്റഗറിയില്‍ പ്രശസ്തമായ പ്രിന്‍സ് മൈക്കല്‍ ഇന്റര്‍നാഷ്ണല്‍ റോഡ് സേഫ്റ്റി പുരസ്‌കാര ലബ്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. 

ലോകത്തില്‍തന്നെ കിടയറ്റ റോഡ് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ആര്‍ടിഎ. ദുബൈയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആര്‍ടിഎക്ക് കീഴിലെ വിവിധ ഡ്രൈവിങ് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് നേരിട്ടുള്ള മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചുനല്‍കുന്നതും. ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

