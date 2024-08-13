എൻഐഎ റെയ്ഡ് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കേസിന്റെ പേരിലെന്ന് മുരളി കണ്ണമ്പിള്ളി

By adminAug 13, 2024, 14:50 IST
മാവോവാദി നേതാവ് മുരളി കണ്ണമ്പിള്ളിയുടെ എറണാകുളം തേവയ്ക്കലിലെ വീട്ടിൽ എൻഐഎ സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി. രാവിലെ 6.15ന് വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം കതക് പൊളിച്ചാണ് വീടിനുള്ളിൽ കടന്നത്. എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന ആറ് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു

അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കേസിന്റെ പേരിലാണ് പരിശോധനയും ചോദ്യം ചെയ്യലും നടന്നതെന്ന് മുരളി കണ്ണമ്പിള്ളി പറഞ്ഞു. ഹൈദരാബാദിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം എത്തിയത്. 

മുരളി കണ്ണമ്പിള്ളിയുടെ ലാപ്‌ടോപ്പും മകൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പും ഏതാനും പെൻഡ്രൈവുകളും സംഘം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാസം മുമ്പ് എൻഐഎ സംഘം മുരളി കണ്ണമ്പള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
 

