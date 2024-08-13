ജെബിആറില് ഇ-സ്കൂട്ടറുകളും ഇ-ബൈക്കുകളും നിരോധിച്ചു
Aug 13, 2024, 22:40 IST
ദുബൈ: സുരക്ഷ ഉറപ്പക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ജെബിആറി(ജുമൈറ ബീച്ച് റെസിഡന്സ്്)ല് ഇ-സ്കൂട്ടറുകളും ഇ-ബൈക്കുകളും നിരോധിച്ചതായി മേഖലയുടെ ചുമതലയുള്ള ദുബൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
താമസക്കാരുടെയും സന്ദര്ശകരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. നിരത്തുകളിലും വഴികളിലും നടക്കാവുന്ന പ്ലാസ ലെവലുകളിലും ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്ക്ക് നിരോധനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. മേഖലയില് നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയത് പരസ്യപ്പെടുത്തി ഇ-സ്കൂട്ടറിന്റെയും ഇ-ബൈക്കിന്റെയും ചിത്രത്തോടുകൂടിയ ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലുമുള്ള നോട്ടീസുകളും പതിച്ചിട്ടുണ്ട്.