നജീബ് കാന്തപുരം 6 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചതായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

By adminAug 13, 2024, 14:46 IST
നജീബ് കാന്തപുരം 6 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചതായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

പെരിന്തൽമണ്ണ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിജയം ആറ് വോട്ടുകൾക്കെന്ന് കണക്കാക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. എൽഡിഎഫ് തർക്കമുന്നയിച്ച 348 വോട്ടുകളിൽ സാധുവായത് 32 എണ്ണം മാത്രമാണ്. സാധുവായ വോട്ട് മുഴുവൻ എൽഡിഎഫിനെന്ന് കണക്കാക്കിയാലും യുഡിഎഫ് ആറ് വോട്ടിന് ജയിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റിവെച്ച വോട്ടുകൾ എണ്ണേണ്ടതില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു

പെരിന്തൽമണ്ണ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ 38 വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു നജീബ് കാന്തപുരം വിജയിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെപി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 348 തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണാതെ മാറ്റിവെച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത്.

പോസ്റ്റൽ വോട്ട് എണ്ണിയാൽ 300 വോട്ടെങ്കിലും തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് നിയമപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താത്തത് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
 

Tags

Share this story

Featured

You may like