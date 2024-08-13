രോഗ വിവരം അറിഞ്ഞു ഭാര്യും മകളും എത്തുംമുന്പേ പ്രവാസി മടങ്ങി
Aug 13, 2024, 15:00 IST
റിയാദ്: രോഗ വിവരം അറിഞ്ഞു നാട്ടില്നിന്നും ഭാര്യയും മകളും എത്തുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂര് മുന്പ് പ്രവാസി മടങ്ങി. മലപ്പുറം പെരിന്തല്മണ്ണ സ്വദേശി ആനമങ്ങാട് തയ്ക്കോട്ടില് വീട്ടില് ഉമ്മര്(64) ആണ് ഉറ്റവര് എത്തുന്നതിന് കേവലം ഒരു മണിക്കൂര് മുന്പ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് യാത്രയായത്. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്ന്ന് റിയാദിലെ ആസ്റ്റര് സനദ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കേ ആയിരുന്നു മരണം.
ഭാര്യ ഹലീമയും ഏകമകള് നദ ഫാത്തിമയും എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തില് രാത്രി റിയാദില് എത്തുകയും പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്കു വരികയും ചെയ്തെങ്കിലും ഉമ്മറിനും ഹലീമക്കും മകള്ക്കും പരസ്പരം കാണാന് വിധിയുണ്ടായില്ല. മൊയ്തീന്കുട്ടിയുടെയും ഫാത്തിമയുടെയുടെ മകനാണ് ഉമ്മര്. ആശുപത്രിയിലുള്ള മൃതദേഹം നടപടി ക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി ഏറ്റുവാങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബന്ധുക്കള്.